Bernardo Silva'ya rekor teklif! Aslan kesenin ağzını fena açtı

Galatasaray, dünya futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin Portekizli süper yıldızı Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak için şartları zorluyor.

ASLAN'DAN YÜZYILIN TRANSFER HAMLESİ! BERNARDO SILVA’YA 30 MİLYON EURO!

Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Avrupa transfer piyasasında bomba etkisi yaratacak bir teklife imza attı. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City ile özdeşleşen ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak kabul edilen Bernardo Silva’ya yıllık 15 milyon Euro maaş içeren 2 yıllık resmi teklifini sundu.

Süper Lig'de üst üste gelen şampiyonlukların ardından vizyonunu tamamen Avrupa başarısına çeviren Galatasaray, Bernardo Silva transferiyle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu ikna etmek için tüm mali imkanlarını seferber eden Dursun Özbek yönetimi, sponsor desteğiyle birlikte yıllık 15 milyon Euro gibi rekor bir rakamı masaya koydu.

2 YILLIK DEV SÖZLEŞME

Manchester City ile başarılarla dolu bir kariyeri geride bırakan Silva'nın yeni bir macera arayışında olduğu bilinirken, Galatasaray’ın sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi oyuncu cephesinde yankı uyandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un oyun sisteminde "kilit isim" olarak belirlediği Portekizli yıldız için görüşmelerin Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre oldukça ciddi bir zeminde ilerlediği kaydedildi.

Eğer transfer gerçekleşirse, Bernardo Silva sadece Türkiye'nin değil, dünya futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdi büyük bir heyecanla bu dev operasyonun sonucunu bekliyor.