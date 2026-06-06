Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2027-28 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.
"Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için deneyimli İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
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