SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2027-28 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu KAP'a bildirdi!
Emre Şen

Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2027-28 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için deneyimli İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'da Kante'den Mbappe'ye şok hareket! Kriz büyüyor...Fransa'da Kante'den Mbappe'ye şok hareket! Kriz büyüyor...
Galatasaray'dan Barış Alper için dev bonservis! Rakam belli olduGalatasaray'dan Barış Alper için dev bonservis! Rakam belli oldu
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Vincenzo Italiano
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.