Berrak eş anlamlısı nedir? berrak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım

Yazılışları ve okunuşları bakımından farklı olan eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Kullanıldığı cümlelerde herhangi bir anlam değişmesi meydana gelmez. Berrak eş anlamlısı olan birden çok kelime bulunur. Berrak kelimesi dilimize Arap dilinden gelmiş olan kelimeler arasında yer alır.

Berrak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçede aynı anlama gelen birden fazla sözcük bulunur. Yazılış ve okunuş bakımından aynı olmasa da bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türk Dil Kurumuna göre berrak ile aynı anlama gelen birden fazla kelime bulunur. Berrak kelimesinin Türkçede anlamı duru, saf temiz gibi anlamlara gelir. Pek fazla kullanılmayan bir kelime olan berrak yerine genel olarak eş anlamlı kelimeleri kullanılır. Berrağın eş anlamlısı olarak kullanılabilecek birden fazla kelime bulunur. Aynı anlama gelen bu kelimeler cümle içerisinde berrak kelimesi yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamı değişmez. Bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

Temiz

Duru

Parlak

Aydınlık

Saydam

Bu kelimeler cümle içinde berrak kelimesinin yerine kullanılabilir. Berrak kelimesinin eş anlamı birden fazla olduğu için cümle içerisinde kullanım alanı da oldukça geniştir. Cümlenin anlamı değişmeden berrak kelimesinin yerine eş anlamlı kelimeleri kullanılabilir.

Berrakın Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Yazılışta ve okunuşta farklı olsa da anlamdaş olan kelimeler eş anlamlı olarak adlandırılır. Berrak kelimesi ile aynı anlama gelen kelimeler de kullanılabilir. Berrak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde şu şekilde sıralanabilir;