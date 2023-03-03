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Berrak Tüzünataç, Akşener'in açıklaması sonrası isyan etti: O altına imza attığınız belge ne olacak?

03.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaptı ve "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış" dedi. Akşener'in açıklamaları sonrası Berrak Tüzünataç isyan etti.

Berrak Tüzünataç, Akşener'in açıklaması sonrası isyan etti: O altına imza attığınız belge ne olacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ele alındığı Altılı Masa toplantısının ardından, partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle görüştü. Akşener toplantı sonrası sert ifadeler kullandı.

Ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyen Akşener, masaya aday olarak Yavaş ve İmamoğlu'nun ismini sunduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren Akşener'in açıklaması sonrası Berrak Tüzünataç isyan etti.

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"Böyle bir dönemde, bu kadar psikolojisi yıpranmış bir topluma , halka en ufak bir tutarlılığı bile çok gördünüz. Unutulmayacak" diyen model paylaşımında şunları yazdı:

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"O altına imza attığınız belge ne olacak? Ne için imzaladınız ve basına servis ettiniz onu?"

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