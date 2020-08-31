Berrak Tüzünataç aşkını ilan etti!

İş insanı Berk Suyabatmaz ile sekiz aylık birlikteliğini haziran başında bitiren Berrak Tüzünataç, bir süredir tatil yapıyor. Çoğu zaman arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, Ali Yörenç’le samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkını ilan etti.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaştı ve ilişkisini duyurdu.

Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’in, Çeşme’de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, dün Marmaris’te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından böyle görüntülenmişti.



