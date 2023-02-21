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Berrak Tüzünataç Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Deprem bölgesindeki bütün binaların...

21.02.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki binaların hasar tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Oyuncu ve model süreçle ilgili "Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?" dedi.

Berrak Tüzünataç Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Deprem bölgesindeki bütün binaların...

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından İstanbul depremi de yeniden gündeme geldi. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, bulundukları binanın risk durumunu merak ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların “Hızlı Bina Tarama Yöntemi” ile binaların risk durumunu sorgulamalayabilmeleri için bir uygulama başlatmıştı.

Bu konuda Berrak Tüzünataç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

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Oyuncu ve model paylaşımında "Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin insiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?" diyerek sitem etti.

Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..." Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..."

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"BİN TANE BAŞVURU YAPIP..."

Paylaşımlarına devam eden Berrak Tüzünataç daha sonra ise "Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?" dedi.

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