Berrak Tüzünataç Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Deprem bölgesindeki bütün binaların...

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından İstanbul depremi de yeniden gündeme geldi. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, bulundukları binanın risk durumunu merak ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların “Hızlı Bina Tarama Yöntemi” ile binaların risk durumunu sorgulamalayabilmeleri için bir uygulama başlatmıştı.

Bu konuda Berrak Tüzünataç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Oyuncu ve model paylaşımında "Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin insiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?" diyerek sitem etti.

"BİN TANE BAŞVURU YAPIP..."

Paylaşımlarına devam eden Berrak Tüzünataç daha sonra ise "Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?" dedi.



