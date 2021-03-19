MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

19.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç ve Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Kaygılaroğlu ve Yörenç'in arkadaş olduğu öğrenildi.

Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Habertürk'ün duyurduğu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzüntaç'ın aşk dedikodusu, ünlü oyuncu tarafından doğrulanmıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşıklar, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi.
3010902_8aec577e7cb3ae8ad0ef9eeb74460f2e_640x640

Uzun süre mekanda kalan ikilinin samimi görüntüleri ve aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

AŞIKLAR BİR ARADA

Görüntülendiklerini fark edince koşar adımlarla mekandan ayrılan çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İkili, ardından kendilerini bekleyen araca binerek, hızla oradan ayrıldı.
3010902_21e10931172c714a3001ff5dc3779750_640x640

MEĞER ARKADAŞLARMIŞ!

Berrak Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç ve Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili şaşırtan bir gerçek de ortaya çıktı.

Yörenç ile Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda "Street Fighter" oynarken çekilen görüntüleri paylaşıldı.
3010902_6a1a010c1489a38f833f45ecb870cf1b_640x640

GEÇTİĞİMİZ AY AYRILMIŞLARDI

Berrak Tüzünataç ile Yörenç, şubat ayında sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek, ayrıldıklarını ila etmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
'Biz yürüyüşçüyüz''Biz yürüyüşçüyüz'
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Diğer Haberler

Katie Price 6. çocuğa hamile! Sevgilisine teşekkür etti

42 yaşında altıncı kez hamile

Alişan'ın eşi Buse Varol'un oğlu Burak ve kızı Eliz ile verdiği ayna pozuna yorum yağdı

İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un oğlu kızı ile verdiği ayna pozu

Can Bonomo ve Öykü Karayel gün sayıyor

'Biz yürüyüşçüyüz'

Canlı yayında Arto Seren Serengil'in damarına bastı! Sinirlenen Seren Serengil stüdyoyu terk etti

Arto Seren'in damarına bastı! Stüdyoyu terk etti

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın cinsel hayatı ifşa oldu

Ünlü futbolcuyla olan cinsel hayatı ifşa oldu

Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Düzen ile evlendi

Seyhan Şaşko ile Ersin Düzen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.