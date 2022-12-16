Berrak Tüzünataç'tan dikkat çeken poz! Bacağını duvara dayayıp...

Son olarak Biz Böyleyiz filminde rol alan ve ekranlarda Kurşun dizisinde Gülce karakterini canlandırmış olan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın siyah pullu derin yırtmaçlı bir elbise ile verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Bacağını duvara yaslayarak poz veren Tüzünataç, düzgün fiziğini gözler önüne serdi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Berrak Tüzünataç'ın yakın dostu başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmayarak, Norm Ender'in şarkı sözlerinden alıntı yapıp, 'Bebeleri pistten alalım alalım' yorumunda bulundu.



Berrak Tüzünataç'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

