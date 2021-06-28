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Berrak Tüzünataç'tan yeni program: Deli Dolu Masa

28.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamı ilk bölümü yayınlanan yemekli sohbet programında Tüzünataç; moda, sanat, gastronomi gibi alanlardan konuklarla bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

Berrak Tüzünataç'tan yeni program: Deli Dolu Masa

10 Bin Adım ve Metot gibi orijinal dizilerinden ödüllü kısa filmlere geniş bir yelpazede çok sayıda içeriği izleyicilerin beğenisine sunan GAİN, Berrak Tüzünataç'la yeni bir programa başladı.

About Nights ruhundan ilham alan Deli Dolu Masa, cuma akşamı ilk bölümüyle GAİN’de izleyici ile buluştu. Yemekli sohbet programı formatındaki Deli Dolu Masa’da Tüzünataç; moda, sanat, gastronomi gibi alanlardan keyifli konuklarla bir araya geliyor.

Etkinlik ve eğlence iletişim platformu About Nights’ın deli dolu ruhundan ilham alan yemekli sohbet programında Tüzünataç, ünlü konuklarını her bölümde farklı ve ilginç lokasyonlarda ağırlıyor.

İlk bölümünde, Berrak Tüzünataç’ın konukları film yapımcısı ve İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, performans sanatçısı Cakemosq, fotoğrafçı Burcu Karademir ve illüstratör Gökçe İrten oldu.

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Berrak Tüzünataç
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