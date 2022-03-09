Berrak Tüzünataç yeni imajıyla ilgili konuştu! "Sosyal medyaya eğlence çıktı!"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Berrak Tüzünataç (37), önceki gün Bebek Sahili'nde görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Tüzünataç, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"SOSYAL MEDYAYA EĞLENCE ÇIKTI!"

Gazeteciler, objektiflere poz veren Berrak Tüzünataç'a, "Afrika örgüsü yaptırarak imajınızı yenilediniz. Saçlarınız beğenildi mi, nasıl yorumlar aldınız?" sorusunu yöneltti.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Çoğunluk beğendi. Bir değişiklik olsun istedim. Fazlasıyla konuşuldu. Sosyal medyaya eğlence çıktı işte!" diye konuştu. Tüzünataç, ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

"HARİKA OLDU!"

Ayrıca önceki gün vesikalık fotoğraf çektiren Berrak Tüzünataç, Instagram hesabından, "Bütün resmi evraklarıma bu saçın denk gelmesi harika oldu..." şeklinde esprili bir mesaj yayınladı.

