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Berrak Tüzünataç yeni imajıyla ilgili konuştu! "Sosyal medyaya eğlence çıktı!"

09.03.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçını Afrika örgüsü yaptıran Berrak Tüzünataç, Bebek Sahili'nde objektiflere yansıdı. Yeni imajıyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Çoğunluk saçlarımı beğendi. Bir değişiklik olsun istedim. Fazlasıyla konuşuldu. Sosyal medyaya eğlence çıktı işte!" dedi.

Berrak Tüzünataç yeni imajıyla ilgili konuştu! "Sosyal medyaya eğlence çıktı!"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Berrak Tüzünataç (37), önceki gün Bebek Sahili'nde görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Tüzünataç, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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"SOSYAL MEDYAYA EĞLENCE ÇIKTI!"

Gazeteciler, objektiflere poz veren Berrak Tüzünataç'a, "Afrika örgüsü yaptırarak imajınızı yenilediniz. Saçlarınız beğenildi mi, nasıl yorumlar aldınız?" sorusunu yöneltti.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Çoğunluk beğendi. Bir değişiklik olsun istedim. Fazlasıyla konuşuldu. Sosyal medyaya eğlence çıktı işte!" diye konuştu. Tüzünataç, ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

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"HARİKA OLDU!"

Ayrıca önceki gün vesikalık fotoğraf çektiren Berrak Tüzünataç, Instagram hesabından, "Bütün resmi evraklarıma bu saçın denk gelmesi harika oldu..." şeklinde esprili bir mesaj yayınladı.

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Berrak Tüzünataç
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