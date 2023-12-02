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  4. Beş ayda evlilik kararı aldılar! Umut Evirgen ve Alina Boz'un nikahından ilk kareler geldi

Beş ayda evlilik kararı aldılar! Umut Evirgen ve Alina Boz'un nikahından ilk kareler geldi

02.12.2023 22:18 | Son Güncelleme:
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Alina Boz ve Umut Evirgen aşkı magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan altı yıllık ilişkisini bitirip kısa sürede Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, bu akşam gerçekleştirilen nikah töreniyle Umut Evirgen ile dünya evine girdi.

Alina Boz ve Umut Evirgen bu akşam düzenlenen sade bir törenle evlendi. Magazin basınının yakından takip ettiği çiftin nikah şahitliğini Özge Özpirinçci ve Fatih Terim yaptı.

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5 AYDA EVLENDİLER!

Alina Boz Mithat Can Özer'den ayrıldıktan kısa süre sonra Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını hızlı yaşayan ikili kısa sürede evlilik kararı aldı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen bu akşam İstanbul Emirgan'da bir teknede dünya evine girdi. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Merakla beklenen nikahtan ilk kareler geldi. Ünlü ikilinin düğün tercihleri büyük beğeni topladı.

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GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Teknede yapılan nikah töreninde Alina Boz sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Omuzlarını açıkta bırakan ipek gelinliğiyle Alina Boz, görenlerden tam not aldı.

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Boz gelinliğinin yanı sıra sade makyajı ve saçıyla da büyük beğeni topladı. Ünlü ikili için 'Su gibisiniz', 'Alah mesut etsin', 'Çok yakışıyorsunuz', 'İkisi de sade ve asil' gibi yorumlar geldi.

İŞTE NİKAHTAN KARELER

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Umut Evirgen Alina Boz evlendi magazin
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