Beş Çayınızın Tatlı Konuğu: Damla Çikolatalı Kek Tarifi

Enfes kıvamı, ağızda dağılan yumuşaklığıyla damla çikolatalı keki; damakta bıraktığı hoş tadı ve göze hitap eden görüntüsüyle çaylarınızın yanında servis etmekten keyif alacaksınız. Çikolatalı tatlı sevenler için damla çikolatalı kek dışında damla çikolatalı muffin kek tarifi, ıslak kek, cup kek tariflerini de yazıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun! Damla Çikolatalı Kek Tarifi Malzemeler 3 tane yumurta

1,5 su bardağı süt

2 çay bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

5 kahve fincanı ölçüsünde toz şeker

7 kahve fincanı ölçüsünde un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı damla çikolata Hazırlanışı Geniş ve derin bir kap içerisinde yumurtaları ve toz şekeri çırpmaya başlayın. Köpürene kadar iyice çırpın. Çırpmaya devam ederken, sütü de ilave edin. Daha sonra sırasıyla; un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek, çırpmaya devam edin. Son olarak da üzerine damla çikolatalarını ilave edip karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp, karışımı kalıba dökün. 180 derecede ısıtılmış olan fırına kek kalıbını atın ve yaklaşık olarak 30 dakika pişmesi için bekleyin. Afiyet olsun! En Güzel Damla Çikolatalı Kek Tarifi İçin Öneriler

Keki pişirmeden önce unu güzelce elediğiniz zaman kekin üzerinde oluşacak pütürlü görüntüyü önlemiş olursunuz. Elenmiş unla kek yapmak kekin daha yumuşak ve ağızda dağılır bir hale gelmesini sağlar.

Fırın tepsisini ya da kek kalıbını önceden yağlayıp, unlarsanız da kekin tepsiye yapışmasını önlersiniz.

Servis Önerisi Yumuşacık damla çikolatalı keki, yanında bitter çikolatayla, çay ya da kahveyle de servis edebilirsiniz. Damla Çikolatalı Cup Kek Tarifi Malzemeler 3 adet yumurta

2 çay bardağı süt

2 çay bardağı toz şeker

7 kahve fincanı un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 çay bardağı damla çikolata

2 kahve fincanı yoğurt Hazırlanışı Yumurtaları ve toz şekeri derin, genişçe bir kap içerisinde bir 5 dakika kadar çırpın. Çırptığınız karışıma sırayla; yağı, yoğurdu ve süre ekleyip bir yandan da çırpmaya devam edin. Daha sonra kabartma tozunu, vanilyayı ve unu da ekleyip, bir müddet daha çırpın. Son olarak damla çikolataları da ekleyerek karıştrın. Kalıpları yarım olacak şekilde kek harcıyla doldurun. Sonra da üzerlerine damla çikolataları ekleyip, pişmesi için 180 derecede ısıtılmış fırına atın. Damla Çikolatalı Cup Kek İçin Püf Noktası

Cup kek kalıplarının yarısını kek harcıyla doldurup, üzerine ekstra damla çikolataları eklerseniz kabardığında, yüzeye çıkan çikolata parçacıkları sayesinde hoş bir görünüm elde edersiniz. Bitter çikolatayı rendeleyip, cup keklerin üzerine serpebilirsiniz. Cup kekleri; yanına en çok yakışan içeceklerden olan çay ya da kahve ile servis edebilirsiniz. Damla Çikolatalı Islak Kek Tarifi Malzemeler

3 adet yumurta

2 çay bardağı süt

3 çay bardağı toz şeker

8 kahve fincanı un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 çay bardağı damla çikolata

6 yemek kaşığı kakao Damla Çikolatalı Islak Kek Yapılışı

Geniş ve derin bir kapta yumurtaları, toz şekerle birlikte çırpın. Bir yandan çırpmaya devam ederken kakao, süt ve yağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu karışımın ardından 1 su bardağı kadarını kenara ayırın. Kalan harcın içerisine kabartma tozlarını, unu ve vanilyayı ilave edin. Kıvamını bulunca karışımın içine damla çikolataları da ekleyip, bir süre daha karıştırmaya devam edin. Daha sonra kek harcını önceden yağladığınız fırın tepsisi ya da borcamın içine alın. Artık kekiniz pişmeye hazır. 180 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişmesi için bekleyin. Afiyet olsun! Damla Çikolatalı Islak Kek İçin Püf Noktası

Kek harcından ayırdığınız 1 su bardağı karışımı bir tencere içerisinde kaynatıp, soğuması için bir kenara bırakın. Soğuduğu zaman pişen kekin üzerine ilave edin. Damla çikolatalı ıslak kekin üzerine; pudra şekeri, hindistan cevizi ya da robottan geçirilmiş kakaolu bisküvi serpebilirsiniz. Damla Çikolatalı Kağıtta Kek Tarifi Malzemeler