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Beş Çayınızın Tatlı Konuğu: Damla Çikolatalı Kek Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Beş çaylarında misafirleriniz için sıradan kekler yapmak istemediğiniz ve ‘’Ne hazırlasam?’’ diye, düşünüp durduğunuz anlarda ve tatlı krizlerinde imdadınıza koşacak bir lezzet… hem pratik hem de hafif bir tatlı olmasıyla tercih edeceğiniz damla çikolatalı kek tarifini çok seveceksiniz!

Beş Çayınızın Tatlı Konuğu: Damla Çikolatalı Kek Tarifi

İçindekiler

  • Damla Çikolatalı Kek Tarifi
  • Damla Çikolatalı Cup Kek Tarifi
  • Damla Çikolatalı Islak Kek Tarifi

Enfes kıvamı, ağızda dağılan yumuşaklığıyla damla çikolatalı keki; damakta bıraktığı hoş tadı ve göze hitap eden görüntüsüyle çaylarınızın yanında servis etmekten keyif alacaksınız. Çikolatalı tatlı sevenler için damla çikolatalı kek dışında damla çikolatalı muffin kek tarifi, ıslak kek, cup kek tariflerini de yazıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun!

Damla Çikolatalı Kek Tarifi

Malzemeler

  • 3 tane yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 çay bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı un
  • 5 kahve fincanı ölçüsünde toz şeker
  • 7 kahve fincanı ölçüsünde un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 su bardağı damla çikolata

Hazırlanışı

Geniş ve derin bir kap içerisinde yumurtaları ve toz şekeri çırpmaya başlayın. Köpürene kadar iyice çırpın. Çırpmaya devam ederken, sütü de ilave edin. Daha sonra sırasıyla; un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek, çırpmaya devam edin. Son olarak da üzerine damla çikolatalarını ilave edip karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp, karışımı kalıba dökün. 180 derecede ısıtılmış olan fırına kek kalıbını atın ve yaklaşık olarak 30 dakika pişmesi için bekleyin. Afiyet olsun!

En Güzel Damla Çikolatalı Kek Tarifi İçin Öneriler
Keki pişirmeden önce unu güzelce elediğiniz zaman kekin üzerinde oluşacak pütürlü görüntüyü önlemiş olursunuz. Elenmiş unla kek yapmak kekin daha yumuşak ve ağızda dağılır bir hale gelmesini sağlar.
Fırın tepsisini ya da kek kalıbını önceden yağlayıp, unlarsanız da kekin tepsiye yapışmasını önlersiniz.

Servis Önerisi

Yumuşacık damla çikolatalı keki, yanında bitter çikolatayla, çay ya da kahveyle de servis edebilirsiniz.

Damla Çikolatalı Cup Kek Tarifi

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 çay bardağı süt
  • 2 çay bardağı toz şeker
  • 7 kahve fincanı un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 çay bardağı damla çikolata
  • 2 kahve fincanı yoğurt

Hazırlanışı

Yumurtaları ve toz şekeri derin, genişçe bir kap içerisinde bir 5 dakika kadar çırpın. Çırptığınız karışıma sırayla; yağı, yoğurdu ve süre ekleyip bir yandan da çırpmaya devam edin. Daha sonra kabartma tozunu, vanilyayı ve unu da ekleyip, bir müddet daha çırpın. Son olarak damla çikolataları da ekleyerek karıştrın. Kalıpları yarım olacak şekilde kek harcıyla doldurun. Sonra da üzerlerine damla çikolataları ekleyip, pişmesi için 180 derecede ısıtılmış fırına atın.

Damla Çikolatalı Cup Kek İçin Püf Noktası
Cup kek kalıplarının yarısını kek harcıyla doldurup, üzerine ekstra damla çikolataları eklerseniz kabardığında, yüzeye çıkan çikolata parçacıkları sayesinde hoş bir görünüm elde edersiniz.

Bitter çikolatayı rendeleyip, cup keklerin üzerine serpebilirsiniz. Cup kekleri; yanına en çok yakışan içeceklerden olan çay ya da kahve ile servis edebilirsiniz.

Damla Çikolatalı Islak Kek Tarifi

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 çay bardağı süt
  • 3 çay bardağı toz şeker
  • 8 kahve fincanı un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 4 çay bardağı damla çikolata
  • 6 yemek kaşığı kakao

Damla Çikolatalı Islak Kek Yapılışı
Geniş ve derin bir kapta yumurtaları, toz şekerle birlikte çırpın. Bir yandan çırpmaya devam ederken kakao, süt ve yağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu karışımın ardından 1 su bardağı kadarını kenara ayırın. Kalan harcın içerisine kabartma tozlarını, unu ve vanilyayı ilave edin. Kıvamını bulunca karışımın içine damla çikolataları da ekleyip, bir süre daha karıştırmaya devam edin. Daha sonra kek harcını önceden yağladığınız fırın tepsisi ya da borcamın içine alın. Artık kekiniz pişmeye hazır. 180 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişmesi için bekleyin. Afiyet olsun!

Damla Çikolatalı Islak Kek İçin Püf Noktası
Kek harcından ayırdığınız 1 su bardağı karışımı bir tencere içerisinde kaynatıp, soğuması için bir kenara bırakın. Soğuduğu zaman pişen kekin üzerine ilave edin.

Damla çikolatalı ıslak kekin üzerine; pudra şekeri, hindistan cevizi ya da robottan geçirilmiş kakaolu bisküvi serpebilirsiniz.

Damla Çikolatalı Kağıtta Kek Tarifi

Malzemeler

  • 2 tane yumurta
  • 2 çay bardağı toz şeker
  • 7 kahve fincanı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 çay bardağı damla çikolata
  • 4 yemek kaşığı tereyağı

Damla Çikolatalı Kağıtta Kek Hazırlanışı

Öncelikle yumurtayla, şekeri geniş bir kabın içerisinde köpürünceye dek iyice çırpın. Köpürmeye başladıktan sonra da üzerine sütü ve erittiğiniz tereyağını katın. Kekin ağızda dağılması için önceden elediğiniz unu, kabartma tozu ve vanilyayla birlikte karışıma ekleyip, çırpmaya devam edin. Son olarak da damla çikolataları kek harcına ekleyip, iyice karıştırın. Karışım kıvamını bulunca, muffin kağıtlarını kek kaplarına yerleştirip, karışımı dışarı taşırmamaya özen göstererek paylaştırın. Artık 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika süreyle pişmesini bekleyebilirsiniz. Afiyetler olsun!

Nefis Damla Çikolatalı Kağıtta Kek İçin İpucu
Eritilmiş tereyağı kekin lezzetini artırmak için kullanabilirsiniz. Eğer diyetteyseniz damla çikolatalı kağıt keki, yağ kullanmadan da yapabilirsiniz. Minik porsiyonlar halindeki muffinleri pişirdikten sonra dolabınızda saklayıp, tüketim süresini uzatabilirsiniz.

Damla Çikolatalı Kekin Kalorisi Ne Kadar?
Damla çikolatalı kekin bir porsiyonunda(100 gram) yaklaşık olarak 370 oranında kalori bulunur. Bir kek dilimiyle, muffin ya da cup keklerin kalori oranı arasında kalori oranı değişkenlik gösterebilir.

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