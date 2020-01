Besicilerin zorlu kış mesaisi

Muş’ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını besleyebilmek için her gün dağdan kızaklarla meşe ağacı dalı taşıyorlar.

Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar, yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı dallarını her gün kilometrelerce karda yürüyerek kızaklarla köye indiriyor. Yazın köylerinin yüksek kesimlerinde biriktirdikleri meşe ağacı dallarını, kışın dik yamaçlardan ve derin vadilerden kızaklarla köylerine indiren besiciler büyük çaba harcıyor. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen besiciler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen her gün yürüyerek meşe dallarının bulunduğu alana ulaşıyor.

Dağdan kızakla meşe ağacı dalı taşıyan besicilerden Necat Bilen, ağaç dallarını köyden 7 kilometre uzaktaki ormanlık alanda yazın biriktirdiklerini ifade ederek, “Kışın kar yağdığı zaman kızaklarla günde 2 defa köyümüzden yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan ormanlık alandan köye taşıyoruz. Orman kışın yırtıcı hayvanlarla dolu. Buna karşı önlem alıyor ve çeperleri (ağaç dallarını) almaya gruplar halinde gidiyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla evlerimizden çıkıyoruz, akşam saatlerine kadar kızakları omuzlarımıza alarak yokuşlu ve uzun bir yolculuğa başlıyoruz. Günde 2 kez dağa çıkıyor ve kızakla çeperleri köye indiriyoruz. Bu çeperlerin yapraklarını hayvanlara yediriyor, ağaç dallarını da soba veya tandırda yakacak olarak kullanıyoruz" dedi.

Köyde besicilik yapan Ramazan Bilen de, hayvanları için kestikleri ağaç dallarını kızakla getirdiklerini söyledi. Bazen kızaklarının takla attığını bazen de kızağın altında kaldıklarını ifade ederek, “Sabahın erken saatlerinde yola çıkarak tehlikeli yolculuk yapıyoruz. Yaz aylarında yığınlar halinde topladığımız ağaç dallarını, ilkel yöntemlerle köye taşıyoruz. Bu zorlu bir yolculuktur. Ancak, yem ve yakacak için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.