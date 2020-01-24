YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Besicilerin zorlu kış mesaisi

Besicilerin zorlu kış mesaisi

MUŞ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Muş’ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını besleyebilmek için her gün dağdan kızaklarla meşe ağacı dalı taşıyorlar.Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar, yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı dallarını her gün kilometrelerce karda yürüyerek kızaklarla köye indiriyor.

Muş’ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını besleyebilmek için her gün dağdan kızaklarla meşe ağacı dalı taşıyorlar.
Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar, yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı dallarını her gün kilometrelerce karda yürüyerek kızaklarla köye indiriyor. Yazın köylerinin yüksek kesimlerinde biriktirdikleri meşe ağacı dallarını, kışın dik yamaçlardan ve derin vadilerden kızaklarla köylerine indiren besiciler büyük çaba harcıyor. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen besiciler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen her gün yürüyerek meşe dallarının bulunduğu alana ulaşıyor.
Dağdan kızakla meşe ağacı dalı taşıyan besicilerden Necat Bilen, ağaç dallarını köyden 7 kilometre uzaktaki ormanlık alanda yazın biriktirdiklerini ifade ederek, “Kışın kar yağdığı zaman kızaklarla günde 2 defa köyümüzden yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan ormanlık alandan köye taşıyoruz. Orman kışın yırtıcı hayvanlarla dolu. Buna karşı önlem alıyor ve çeperleri (ağaç dallarını) almaya gruplar halinde gidiyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla evlerimizden çıkıyoruz, akşam saatlerine kadar kızakları omuzlarımıza alarak yokuşlu ve uzun bir yolculuğa başlıyoruz. Günde 2 kez dağa çıkıyor ve kızakla çeperleri köye indiriyoruz. Bu çeperlerin yapraklarını hayvanlara yediriyor, ağaç dallarını da soba veya tandırda yakacak olarak kullanıyoruz" dedi.
Köyde besicilik yapan Ramazan Bilen de, hayvanları için kestikleri ağaç dallarını kızakla getirdiklerini söyledi. Bazen kızaklarının takla attığını bazen de kızağın altında kaldıklarını ifade ederek, “Sabahın erken saatlerinde yola çıkarak tehlikeli yolculuk yapıyoruz. Yaz aylarında yığınlar halinde topladığımız ağaç dallarını, ilkel yöntemlerle köye taşıyoruz. Bu zorlu bir yolculuktur. Ancak, yem ve yakacak için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Varto’da muhtarlar toplantısıVarto’da muhtarlar toplantısı
Bulanık’ta "uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele" toplantısıBulanık’ta "uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele" toplantısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Çukurca’da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı

Çukurca’da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı

Muş Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:31
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Muş Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.