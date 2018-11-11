Beşiktaş Vodafone Park'ta ağır yaralı!

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortaladığı topa kafayla vuran Güven Yalçın, kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 14. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Robinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte David Braz, topu aşırtma bir şekilde kaleye gönderdi. Oğuzhan Özyakup'un kafayla çizgi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1 31. dakikada Emre Kılınç'ın soldan ortasına Torje, topa gelişine vurdu. Torje'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 34. dakikada ceza alanının hemen dışından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı gitti. 40. dakikada Güven Yalçın'ın uzak mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı. 43. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Robinho'un şutunda Tolga Zengin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise 13. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ın karşılaşmadaki golünü 11. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 14. dakikada David Braz ve 53. dakikada Emre Kılınç attı.

47. dakikada Quaresma’nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Atiba’ya çarpan top az farkla auta çıktı. 53. dakikada Oğuzhan’ın hatalı pasında topu kapan Emre Kılıç ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve Sivasspor’u deplasmanda öne geçirdi. 1-2 60. dakikada Dorukhan sağdan bindirdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında bu futbolcu yerde kalırken boşta kalan topa Quaresma vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ziya ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içinde boş durumda kalan Robinho kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ofsayt kararıyla golü iptal etti. 80. dakikada Güven’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel sert vurdu ancak top yandan auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada Loris Karius ve Tolgay Arslan'ı kadroya almadı.

Alman kaleci Loris Karius'u Genk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da oynatmayan Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında da kaleyi Tolga Zengin'e emanet etti. Yedek kaleci olarak ise Utku Yuvakuran görev yaptı.

Tolgay Arslan'a da Demir Grup Sivasspor maçında görev vermeyen Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Genk maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Güneş, sakatlığı bulunan Jeremain Lens ve cezalı Gary Medel'in yanı sıra Dorukhan Toköz ile Necip Uysal'a Demir Grup Sivasspor maçında görev vermedi.

Güneş, bu 4 futbolcunun yerine savunmanın sağında Gökhan Gönül'e, orta sahada Atiba Hutchinson ile Adem Ljajic'e, forvette ise Güven Yalçın'a forma verdi.

Tolga Zengin ligde 9 maç sonra kalede

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin ligde 9 maç sonra yeniden eldivenleri giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında son kez kaleye geçen Tolga Zengin, 9 haftalık aranın ardından yeniden kaleye geçti.