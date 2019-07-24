Beşiktaş, 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i Avusturya kampında deneyecek

Riva'da yaptığı kamp döneminin ardından bugün ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak.
Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.
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