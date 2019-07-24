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Beşiktaş, 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i Avusturya kampında deneyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

İkinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, 17 yaşındaki Bosna Hersekli hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye alacak. Hasic, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Beşiktaş, 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i Avusturya kampında deneyecek

Riva'da yaptığı kamp döneminin ardından bugün ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak.

Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ajdin Hasic Beşiktaş dinamo zagreb

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