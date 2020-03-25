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Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Süper Lig açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.03.2020 18:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig hakkında görüşlerini açıkladı.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Süper Lig açıklaması!

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu. Gerekli şartların oluşması halinde Play-Off sisteminin de olabileceğini söyleyen Dalgakıran sözlerine şu cümlelerle devam etti.

"BÜYÜK BİR FELAKET"

Adnan Dalgakıran, "Büyük bir felaketle karşı karşıya dünya. Henüz başındayız. Bütün ülkeler bu salgınla mücadele ediyor. Avrupa'da bizden daha önce ligler tatil edildi, bu noktada karar verici unsurlar var." dedi.

"ADALETLİ KARAR VERİLMELİ"

Dalgakıran, "Türkiye'de TFF, Avrupa'da UEFA. Adaletli karar verileceğini düşünüyoruz. Birtakım kararlar alınacaktır, biz bu aşamada başkanımızla toplanıp kendi görüşümüz ve bakış açımızı oluşturacağız." dedi.

"FEDAKARLIK YAPILACAK"

Dalgakıran, "Birtakım fedakarlıklar herkes tarafından yapılacak. Bunlar zamanı gelince konuşulacaktır. Hakkaniyet çerçevesi içinde, bağlı olduğumuz kurumların doğru kararlar almasını beklemek adına bizler de birtakım çabaları sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SON 5 YILIN ORTALAMASI ALINSIN"

Dalgakıran, "Şahsi görüşüm, son 5 yılın ortalaması alınarak UEFA'ya gidecek takımlar belirlenebilir. Şartlar, müsait olmuşsa 3-4 ay sonra hızlı bir playoff mücadelesi verilebilir. Aklıma alternatifler gelmiyor doğrusu, bunlardan başka." diyerek sözlerini noktaladı.

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