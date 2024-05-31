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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den 'Mourinho' açıklaması

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 16:13
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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ancak bazı maddelerde ortak paydada buluşamadıkları için anlaşmanın sağlanamadığını açıkladı.

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den 'Mourinho' açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Yücel, şu ifadeleri kullandı;

"JOSE MOURINHO İLE TEMASA GEÇİLMİŞ, GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNDE İLERLEMİŞTİR"

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"Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır."

"BELLİ MADDELERDE ORTAK PAYDADA BULUŞAMAMIZ MASADAN KALKMAMIZA NEDEN OLMUŞTUR"

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"Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur.

Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır.

Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş’ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-25 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız."

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beşiktaş mourinho
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