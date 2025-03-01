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Beşiktaş, 2014 yılından sonra bir ilk başardı! Ole Gunnar Solskjaer ile bambaşka bir serüven...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2025 22:55
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Slaven Bilic’in ardından siyah-beyazlı takıma Süper Lig’de üst üste 4 galibiyet sevinci yaşatan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Beşiktaş, 2014 yılından sonra bir ilk başardı! Ole Gunnar Solskjaer ile bambaşka bir serüven...

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de uzun bir aradan sonra bir ilki başardı. Kartal, Slaven Bilic’in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig’de üst üste 4 galibiyet aldı.

2014 YILINDAN SONRA...

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Bilic’in 2014-2015 sezonunda 17 ila 20. haftalar arasında Gençlerbirliği, Mersin İY, Çaykur Rizespor ve Bursaspor’a karşı elde ettiği bu serinin ardından Beşiktaş; Valerien Ismael, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig’de ardı ardına 4 kez 3 puan sevinci yaşayamamıştı.

DAHA ÖNCE 3 GALİBİYET ALINMIŞTI

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Ismael ile Bronckhorst, en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilmişti.

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MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

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Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!
Anahtar Kelimeler:
Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş
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