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Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)

13.08.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son şampiyon Beşiktaş, sezonun açılış maçında Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi son şampiyon Beşiktaş, 3-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada N'Koudou, 52. dakikada Atiba ve 90+3. dakikada Larin'den geldi.

Böylelikle Beşiktaş, son 9 sezonunda 8. kez açılış maçını kazanırken, önceki sezonun şampiyonu olarak başladığı sezonlardaki yenilmezliğini sürdürdü. [8 galibiyet, 6 beraberlik]

Lige galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Rizespor ise Karagümrük karşısında ilk 3 puanını kovalayacak.

SALİH VE KENAN İLK 11'DE

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Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Necip Uysal, Ljajic, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın ise yedek soyundu.

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılarda bir diğer yeni transfer Mehmet Topal ise karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

GHEZZAL TEK ANTRENMANLA BAŞLADI

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Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takımla tek antrenman yapmasına karşın ilk 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve transfer döneminde tekrar kadroya katılması için büyük uğraş verilen Ghezzal, takımıyla sadece dün antrenmana katılmıştı.

Ghezzal, buna rağmen Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

1.5 YIL SONRA SEYİRCİLİ MAÇ

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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla karşıladı.

Taraftarlar ayrıca, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNLERİ SELAMLADI

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde taraftarları selamladı.

Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapılırken, deneyimli teknik adam da siyah-beyazlı taraftarları alkışladı.

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba için vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle tezahüratlar yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan çizgiye hareketlenen Kenan Karaman’ın içeri çevirdiği top sonrasında rakibinden sıyrılan Kevin N’Koudou, altıpas çizgisinin sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

11’inci dakikada Kenan Karaman’ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Salih Uçan’ın sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

24’üncü dakikada Salih Uçan’ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen Rosier, ceza sahası içindeki Atiba’yı gördü. Atiba tek pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal’a çıkardı.
Ghezzal’ın plase vuruşunda Selim Ay son anda kafayla topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

52’nci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. N’Koudou’nun pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Rosier, çizgiye inip yerden çevirdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Atiba’nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

90+3’üncü dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Josef’in pasıyla rakip kaleye hareketlenen Gökhan Töre’nin şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Larin’in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Cyle Larin
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