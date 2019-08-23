Beşiktaş 3 - 0 Göztepe

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan rahat bir galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanıştı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Ljajic, Poko'dan şık bir çalımla sıyrılıp yakın direğe yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getiren isim oldu.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol sergileyen Siyah-Beyazlılar'da 54'te Caner'in ortasında Vida'nın dokunamadığı top Beto'yu yanıltarak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaştı. Ligin ilk maçında Sivasspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Siyah-Beyazlılar, taraftarının da desteğiyle mücadeleye hızlı başladı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner Erkin, ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına ortasını yaptı. Vida'nın rakibiyle beraber müdahale etmek istediği top, kimseye temas etmeden arka direğe çarparak filelere gitti: 2-0. 59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic, Poko'yu geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic'in kale sahası önünde sağ ayağıyla yerden sert şutunda, kaleci Beto'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 3-0. 79. dakikada Necip'in kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Lens, kaleci Beto'nun önde olduğunu görüncü meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Ancak Beto güçlükle de olsa tokatlayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi. 90+2. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk'e çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kaleci Karius'a çarpan top direkten oyun alanına döndü.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti. 45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

OĞUZHAN 252 GÜN SONRA İLK 11'DE Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı. Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu. Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı şansı bulmuştu.

MAÇTAN NOTLAR Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre 3 değişiklikle rakibinin karşısına çıktı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen Alman kaleci Loris Karius, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyerken, ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Utku Yuvakuran ise yedek soyundu.

VIDA TAKIMDAKİ YERİNİ ALDI

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve hafta içinde tedavisi yapılan Domagoj Vida, Göztepe maçında ilk 11'de görev aldı. Vida, geçen hafta olduğu gibi savunmanın göbeğinde Victor Ruiz ile görev yaptı. Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın da ilk 11'de yer aldı.

ABDULLAH AVCI İLK HEYECANINI YAŞADI

Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı. Uzun yıllar Medipol Başakşehir'in başında Beşiktaş'a rakip olan Avcı, bu kez ev sahibi konumunda Dolmabehçe'de yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca yeni transferler Victor Ruiz ile Tyler Boyd da Vodafone Park'ta ilk maça çıkmanın heyecanını yaşadı.

90 GÜN SONRA TARAFTARLARININ ÖNÜNDE

Beşiktaş, 90 günün ardından Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıktı. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

YENİ TRANSFER N'KOUDOU KADRODA

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, maç kadrosunda yer aldı. Maçtan bir gün önce transferi açıklanan N'Koudou, Göztepe maçına yedek başladı. Beşiktaş'ın diğer yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos ile Pedro Rebocho, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de yedek soyundu. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Orkan Çınar ile Umut Nayir, yedekler arasında şans bekledi.