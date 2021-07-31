Beşiktaş 3-0 Kayserispor (Maç sonucu)

Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaştı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Kayserispor oldu.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti.

WELINTON SAKATLANDI

Beşiktaş 'ın en önemli oyuncularından Welinton, yeni sezon öncesi oynanan Kayserispor maçında sakatlandı. Mücadelenin 35. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı oyuncunun yerine oyuna Serdar Saatçi girdi.

Beşiktaş maça Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman 11'i ile başladı.

Kayserispor ise Doğan, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Fernandes, Avramovski, İbrahim, Luckassen, İlhan Parlak ile sahaya çıktı.

Kayserispor'a mağlup olan Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.



