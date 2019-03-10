Beşiktaş 3 - 2 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşılaştı. Maça etkili başlayan Beşiktaş henüz 3. dakikada gole yaklaştı ancak Lens'ten önce kaleci Serkan topa müdahale etti. 14'te Medel'in kaptığı top sonrası Burak Yılmaz hemen Ljajic'i gördü. Sırp futbolcu da karşı karşıya pozisyonda golünü atarak skoru 1-0 yaptı.
Çabuk toparlanan Konyaspor, 20. dakikada Milosevic'in ara pasında Ömer Ali kaleci Karius'u avladı ve durum 1-1 oldu. 24'te Lens'in füzesine Serkan parmaklarının ucuyla dokundu ve top direkten geri geldi.
Baskısını arttıran Beşiktaş, 34'te kazanılan frikikte Burak Yılmaz'ın müthiş vuruşuyla maçta yeniden öne geçti: 2-1.
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Quaresma'nun şutunu tokatlayan Serkan, 1 dakika sonra Gökhan Gönül'ün yakın mesafeden vuruşunda yine gole izin vermedi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Beşiktaş ikinci yarıya da baskılı başladı. 53'te Lens'in sert şutunda Serkan bir kez daha kalesini kapattı. 58'de Konya savunmasının hatasında topu kapan Adriano bomboş pozisyondaki Burak yerine şutu tercih edince Beşiktaş yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. 61. dakikada ise Ljajic'in kornerden ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu direkten döndü.
Mücadelenin 75. dakikasında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Fofana, çaprazda kaleci Karius'un üzerinden topu aşırdı ve skoru 2-2 oldu. Pes etmeyen Beşiktaş'ta 90+1'de Kagawa attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44'e yükseltirken, Konyaspor ise 35 puanda kaldı.
Beşiktaş 3 - 2 Atiker Konyaspor
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Güven Yalçın), Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Hutchinson, Quaresma, Ljajic (Dk. 74 Kagawa), Lens, Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok (Dk. 62 Fofana), Volkan Fındıklı, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore (Dk. 36 Hadziahmetovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 81 Ali Turan)
Goller: Dk. 14. Ljajic, Dk. 33 Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kagawa (Beşiktaş), Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 75 Fofana (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ljajic, Dk. 23 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 27 Mücahit Can Akçay, Dk. 33 Filipovic, Dk. 88 Fofana (Atiker Konyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
14. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada Atiker Konyaspor beraberlik golünü attı. Milosevic orta sahada Burak Yılmaz'dan kaptığı topu savunmanın arkasına gönderdi, Ömer Ali Şahiner sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
24. dakikada Ljajic'in kafayla indirdiği topla buluşan Lens ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen direkten dönen meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışında kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
36. dakikada ceza sahası içindeki Ljajic sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Quaresma ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, Serkan Kırıntılı'nın kontrol etmekte zorluk çektiği top kornere gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
53. dakikada Lens rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girip şutunu çekti, Serkan Kırıntılı topun kaleye gitmesine izin vermedi.
58. dakikada orta alanda kaptığı topla ceza sahasına giren Adriano müsait pozisyondaki Burak Yılmaz'a pas vermek yerine altıpasın sol çaprazından şutunu çekti, Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
61. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top direkten döndü.
66. dakikada Jevtovic'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
72. dakikada Lens'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın şutunda, Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
75. dakikada Atiker Konyaspor skoru 2-2 yaptı. Orta sahadan gönderilen uzun topu alarak soldan ceza sahasına giren Fofana meşin yuvarlağı Karius'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 2-2.
82. dakikada Kagawa'nın soldan ortaladığı meşin yuvarlağa arka direkte Quaresma gelişine vurdu, top auta gitti.
90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Adriano'nun kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Kagawa dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.
MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımda geçen hafta ilk 11'de bulunan futbolculardan Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yerine, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Gökhan Gönül 11'de yer aldı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşısında özellikle sol kanatta değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında bu bölgede görev verdiği Caner Erkin ile Güven Yalçın'ı Konyaspor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki maçta kadroda yer alamayan Gökhan Gönül'ün savunmanın sağına dönmesiyle, Kayserispor karşılaşmasında aynı görevi yerine getirmeye çalışan Adriano Correia sol kanada geçti. Beşiktaş'ta orta sahanın solunda ise Jeremain Lens forma giydi.
CEZALI DORUKHAN'IN YERİNE NECİP 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor karşısında kadroda yer alamadı. Dorukhan'ın yerine cezası biten Necip Uysal, ilk 11'de sahaya çıktı.
KAGAWA DA KADRODA
Gökhan Gönül gibi sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımını yalnız bırakan Beşiktaş'ın Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 25. hafta mücadelesinde maç kadrosunda yer aldı. Kagawa maça yedek olarak başladı, sakatlığı bulunan Nicolas Isimat-Mirin kadroda bulunmadı.
ŞENOL GÜNEŞ ISLIKLANDI
Karşılaşma öncesinde maç kadroları ve teknik heyet isimlerinin anons edildiği sırada Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının teknik direktörü Şenol Güneş'i ıslıkladı. Taraftarlar, oyuncuların isminin ardından adı anons edilen Güneş'e ıslıklarla tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca maç öncesi Şenol Güneş'in yardımcısı Guti Hernandez'e sevgi gösterisinde bulundu.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
Karşılaşma öncesinde çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Vodafone Park dışında kurulan stantta kadın taraftarlara çiçek hediye edildi.
ATİKER KONYASPOR'DA 2 EKSİK
Atiker Konyaspor, sakatlıkları süren Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare'den yoksun Beşiktaş karşısına çıktı. Konuk ekipte ayrıca 11'de görev alan 21 yaşındaki Mücahit Can Akçay, Süper Lig'de 2018-2019'da ilk kez bu şansı yakaladı. Genç oyuncu, daha önce üç kez sonradan oyuna dahil olmuştu.
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