Beşiktaş 3 - 2 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşılaştı. Maça etkili başlayan Beşiktaş henüz 3. dakikada gole yaklaştı ancak Lens'ten önce kaleci Serkan topa müdahale etti. 14'te Medel'in kaptığı top sonrası Burak Yılmaz hemen Ljajic'i gördü. Sırp futbolcu da karşı karşıya pozisyonda golünü atarak skoru 1-0 yaptı.

Çabuk toparlanan Konyaspor, 20. dakikada Milosevic'in ara pasında Ömer Ali kaleci Karius'u avladı ve durum 1-1 oldu. 24'te Lens'in füzesine Serkan parmaklarının ucuyla dokundu ve top direkten geri geldi.

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Baskısını arttıran Beşiktaş, 34'te kazanılan frikikte Burak Yılmaz'ın müthiş vuruşuyla maçta yeniden öne geçti: 2-1.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Quaresma'nun şutunu tokatlayan Serkan, 1 dakika sonra Gökhan Gönül'ün yakın mesafeden vuruşunda yine gole izin vermedi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya da baskılı başladı. 53'te Lens'in sert şutunda Serkan bir kez daha kalesini kapattı. 58'de Konya savunmasının hatasında topu kapan Adriano bomboş pozisyondaki Burak yerine şutu tercih edince Beşiktaş yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. 61. dakikada ise Ljajic'in kornerden ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu direkten döndü.