Beşiktaş'ta 5 bölgeye transfer yapılacak

Paok karşısına 3 yeni transferi N'Sakala,Welinton ve Mennsah ile çıkmasına rağmen hem yeni oyuncuların kötü performans hem de açıkça görülen santrafor, stoper, sağ bek ve kanat eksikliği, eleştiri oklarının büyük bir bölümünü yönetime yönlendirmişti.

KALİNİC İÇİN SIKI PAZARLIK DEVAM EDİYOR

Paok yenilgisi sonrası belirtilen bölgeler için temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş transfer komitesi ilk olarak sağ bek ve santrafor için resmi girişimleri başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'ten Nikola Kalinic ve Roma'dan Davide Santon için bilgiler ve şartlar alan siyah beyazlılar, Poak mağlubiyetinden sonra, hemen harekete geçerek iki kulübe de resmi teklif sundu ve gelen cevaplar sonrası pazarlık masasına oturdu.

Nikola Kalinic için kiralamayı kabul etmeyip ilk etapta 5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Atletic Madrid'in, bir kaç gün içinde 3 milyon Euro seviyesine inmesi pazarlığın biraz daha uzayabileciğini gösteriyor.Beşiktaş yönetiminin kiralama ısrarında olduğu, tekrar reddedilirse Kalinic'in bonservisini 1.-1.5 milyon Euro seviyesine çekmeye ve uzun ödeme planına yaymaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.