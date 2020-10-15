Beşiktaş, 566 bin TL tazminat ödeyecek

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile eski antrenörleri arasındaki dava ile ilgili kararını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan 5 yardımcı antrenöre 566 bin 489 TL ödeyecek.
Serdar Keşçi, 51.500 TL
Recep Uçar, 154.500 TL
Caner Erol, 120.166,67 TL
Haluk Güngör, 120.166,67
Ekrem Özerk Tufan, 120.166,67
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Serdar Keşçi ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/38- K.2020/149 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Davalının itirazının reddine,
Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 51.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Davalının itirazının reddine,
Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Davalının itirazının reddine,
Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Davalının itirazının reddine,
Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Davalının itirazının reddine,
Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
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