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Beşiktaş, 566 bin TL tazminat ödeyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın ekibinde bulunan eski antrenörlerine ödeyeceği tazminatları duyurdu.

Beşiktaş, 566 bin TL tazminat ödeyecek

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile eski antrenörleri arasındaki dava ile ilgili kararını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan 5 yardımcı antrenöre 566 bin 489 TL ödeyecek.

Serdar Keşçi, 51.500 TL
Recep Uçar, 154.500 TL
Caner Erol, 120.166,67 TL
Haluk Güngör, 120.166,67
Ekrem Özerk Tufan, 120.166,67

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Serdar Keşçi ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/38- K.2020/149 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Davalının itirazının reddine,

  • Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 51.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

  • Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
  1. E.2020/228- K.2020/287

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Davalının itirazının reddine,

  • Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

  • Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
    1. E.2020/229- K.2020/288

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    • Davalının itirazının reddine,

    • Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

    • Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
    1. E.2020/230- K.2020/289

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    • Davalının itirazının reddine,

    • Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

    • Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
    1. E.2020/231- K.2020/290

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    • Davalının itirazının reddine,

    • Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

    • Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    onurunla bırakacağın yerde hiçbir emek harcamadan tazminat alıyorsunuz . ne güzel iş
    ne düşünecem.böyle adalet olmaz olsun.kulüpler zaten borç batağında hatta bataklığın tam ortasında iken çalışmadan birşeye katkı vermedenedinilen para haksız kazanç değilmidir.veya asgari ücrettir..hem takımı haşat edecekler seyirciyi bedhbad edecekler işten çıkarılınca yüzbinlerin üstüne konacaklar..burası fabrika değil burası şahsın malı değil..burası oradan buradangelen paralarla geçinen bir kulüp..bu kulüp başkanlarına bir kıstas getirilmeli yani harcama limiti fazlasını kendi ödesin.kulübün borcuna eklenmesin..
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