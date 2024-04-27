Beşiktaş 9 sezon sonra kötü gidişi tekrarladı!

Kadıköy'de oynanan derbide Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon 13. yenilgisini aldı.

Puan sıralamasından Avrupa'ya gitme şansını da riske sokan siyah-beyazlılar, 51 puanda kaldı.

9 SEZON SONRA TÜM DERBİLERİ KAYBETTİ

Bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan Beşiktaş, 9 sezonun ardından ilk kez bir sezonda tüm derbilerde mağlup oldu.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı.

2014-2015 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda da sarı-lacivertlilere 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş bu sezonu liderin 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

DERBİLER AL-MUSRATİ'YE YARAMADI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati oynadığı 2 derbi maçta da takımını zor durumda bıraktı.

dakikada Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Libyalı futbolcu takımını derbi maçta eksik bıraktı. Al-Musrati'nin oyundan atılmasından 5 dakika sonra ise Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı takımla ilk derbi maçına Galatasaray karşısında çıkan siyah-beyazlı oyuncu, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kendi kalesinde attığı golle takımının 1-0 yenilmesinde başrol oynamıştı.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE KIZARIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta toplam 7 kırmızı kart gördü.

2017 senesinde oynanan ve Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü derbinin ardından siyah-beyazlı ekip, 2018 senesinde oynanan derbi maçı da 11 kişi tamamlayamadı.

2020 senesinde siyah-beyazlıların 4-3 üstünlüğüyle tamamlanan derbide de Cyle Larin oyundan ihraç edilirken, geçen sezon Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı derbide Welinton kırmızı kart görmüştü.

Siyah-beyazlı takımda Kadıköy'de maçı tamamlayamayan son isim ise Al-Musrati oldu. Bu süreçte oynanan 2 müsabakada ise siyah-beyazlı oyuncular kırmızı kart görmedi.

4 DERBİDE 3 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu sezon derbilerde puan alamayan Beşiktaş, oynadığı 4 derbinin 3'ünü 10 kişi tamamladı.

Kırmızı kart görmediği tek derbi maçta Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu maçta 5 sarı kart gördü.

Galatasaray ile oynanan derbilerin ikisinde de 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley ve Al-Musrati kırmızı kart gören oyuncular oldu.





