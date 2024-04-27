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Beşiktaş 9 sezon sonra kötü gidişi tekrarladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2024 22:30
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda oynadığı tüm derbileri kaybetti.

Beşiktaş 9 sezon sonra kötü gidişi tekrarladı!

Kadıköy'de oynanan derbide Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon 13. yenilgisini aldı.

Puan sıralamasından Avrupa'ya gitme şansını da riske sokan siyah-beyazlılar, 51 puanda kaldı.

9 SEZON SONRA TÜM DERBİLERİ KAYBETTİ

Bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan Beşiktaş, 9 sezonun ardından ilk kez bir sezonda tüm derbilerde mağlup oldu.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı.

2014-2015 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda da sarı-lacivertlilere 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş bu sezonu liderin 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

DERBİLER AL-MUSRATİ'YE YARAMADI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati oynadığı 2 derbi maçta da takımını zor durumda bıraktı.

  1. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Libyalı futbolcu takımını derbi maçta eksik bıraktı. Al-Musrati'nin oyundan atılmasından 5 dakika sonra ise Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı takımla ilk derbi maçına Galatasaray karşısında çıkan siyah-beyazlı oyuncu, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kendi kalesinde attığı golle takımının 1-0 yenilmesinde başrol oynamıştı.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE KIZARIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta toplam 7 kırmızı kart gördü.

2017 senesinde oynanan ve Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü derbinin ardından siyah-beyazlı ekip, 2018 senesinde oynanan derbi maçı da 11 kişi tamamlayamadı.

2020 senesinde siyah-beyazlıların 4-3 üstünlüğüyle tamamlanan derbide de Cyle Larin oyundan ihraç edilirken, geçen sezon Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı derbide Welinton kırmızı kart görmüştü.

Siyah-beyazlı takımda Kadıköy'de maçı tamamlayamayan son isim ise Al-Musrati oldu. Bu süreçte oynanan 2 müsabakada ise siyah-beyazlı oyuncular kırmızı kart görmedi.

4 DERBİDE 3 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu sezon derbilerde puan alamayan Beşiktaş, oynadığı 4 derbinin 3'ünü 10 kişi tamamladı.

Kırmızı kart görmediği tek derbi maçta Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu maçta 5 sarı kart gördü.

Galatasaray ile oynanan derbilerin ikisinde de 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley ve Al-Musrati kırmızı kart gören oyuncular oldu.

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