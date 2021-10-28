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Beşiktaş'a 2 kötü haber birden

28.10.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sakatlandığı ve derbi sonrası ağrıları olan Pjanic'in riske edilmeyeceği açıklandı.

Beşiktaş'a 2 kötü haber birden
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza şoku yaşanıyor. Siyah - beyazlı futbolcunun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde; "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

PJANIC RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Miralem Pjanic, büyük ihtimalle Hatayspor maçında görev yapamayacak. Riske edilmek istenmeyen Bosnalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında forma giyebilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Josef de Souza Miralem Pjanic
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