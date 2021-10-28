Beşiktaş'a 2 kötü haber birden

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza şoku yaşanıyor. Siyah - beyazlı futbolcunun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde; "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

PJANIC RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Miralem Pjanic, büyük ihtimalle Hatayspor maçında görev yapamayacak. Riske edilmek istenmeyen Bosnalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında forma giyebilecek.



