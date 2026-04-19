SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş’a 5 dakikalık şok! Samsun’da füze yağmuru

Samsunspor deplasmanında 5 dakika içinde kalesinde gördüğü iki uzak mesafe golüyle sarsılan Beşiktaş, Avrupa yolunda ağır bir yara aldı. Kaleci Ersin Destanoğlu, ceza sahası dışından yediği bu gollerle ligde bu alanda en kötü istatistiğe sahip isim oldu.

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in 30. haftasında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, Karadeniz’de adeta "uzak mesafe" kâbusu yaşadı. Samsunspor karşısında maçın ikinci yarısına felaket bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 50. dakikada Holse ve 55. dakikada Coulibaly’nin ceza sahası dışından attığı gollere engel olamayarak 2 farklı geriye düştü.

5 DAKİKADA İKİ UZAK MESAFE GOLÜ

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak için mutlak 3 puan parolasıyla Karadeniz deplasmanına çıkan Beşiktaş, ikinci yarıda yaşanan savunma zafiyetinin bedelini ağır ödedi. Siyah-beyazlılar, sadece 5 dakika içerisinde kalesinde gördüğü iki "uzak mesafe" golüyle büyük bir şok yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ev sahibi ekibin Beşiktaş kalesini uzaktan dövdüğü bir bölüme sahne oldu. 50. dakikada sahneye çıkan Holse, ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golün şoku henüz atlatılamamışken, sadece 5 dakika sonra, 55. dakikada bu kez Coulibaly yine ceza sahası dışından bulduğu isabetle farkı ikiye çıkararak Beşiktaş’ı adeta nakavt etti.

ERSİN DESTANOĞLU KALESİNİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu için Samsun deplasmanı, bireysel bir istatistiğin de zirvesine yerleştiği maç oldu. Bu karşılaşmada yediği iki uzak mesafe golüyle birlikte Ersin, Süper Lig’de bu sezon kalesi dışından en fazla gol yiyen kaleci konumuna geldi. Toplamda 7. kez ceza sahası dışından gelen şutlara engel olamayan genç file bekçisi, bu alandaki kötü rekoru Kayserisporlu Bilal Bayazit ile paylaştı.

Beşiktaş, 5 dakika içinde gelen bu iki şok golle Avrupa yolunda ağır bir yara alırken, kaledeki ve savunmadaki formsuzluk eleştirilerin odağına yerleşti.

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

Günün Maçları

Tüm Maçlar
17:00 74'
Samsunspor Samsunspor
2 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.