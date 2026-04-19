Beşiktaş’a 5 dakikalık şok! Samsun’da füze yağmuru

Süper Lig’in 30. haftasında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, Karadeniz’de adeta "uzak mesafe" kâbusu yaşadı. Samsunspor karşısında maçın ikinci yarısına felaket bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 50. dakikada Holse ve 55. dakikada Coulibaly’nin ceza sahası dışından attığı gollere engel olamayarak 2 farklı geriye düştü.

5 DAKİKADA İKİ UZAK MESAFE GOLÜ

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak için mutlak 3 puan parolasıyla Karadeniz deplasmanına çıkan Beşiktaş, ikinci yarıda yaşanan savunma zafiyetinin bedelini ağır ödedi. Siyah-beyazlılar, sadece 5 dakika içerisinde kalesinde gördüğü iki "uzak mesafe" golüyle büyük bir şok yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ev sahibi ekibin Beşiktaş kalesini uzaktan dövdüğü bir bölüme sahne oldu. 50. dakikada sahneye çıkan Holse, ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golün şoku henüz atlatılamamışken, sadece 5 dakika sonra, 55. dakikada bu kez Coulibaly yine ceza sahası dışından bulduğu isabetle farkı ikiye çıkararak Beşiktaş’ı adeta nakavt etti.

ERSİN DESTANOĞLU KALESİNİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu için Samsun deplasmanı, bireysel bir istatistiğin de zirvesine yerleştiği maç oldu. Bu karşılaşmada yediği iki uzak mesafe golüyle birlikte Ersin, Süper Lig’de bu sezon kalesi dışından en fazla gol yiyen kaleci konumuna geldi. Toplamda 7. kez ceza sahası dışından gelen şutlara engel olamayan genç file bekçisi, bu alandaki kötü rekoru Kayserisporlu Bilal Bayazit ile paylaştı.

Beşiktaş, 5 dakika içinde gelen bu iki şok golle Avrupa yolunda ağır bir yara alırken, kaledeki ve savunmadaki formsuzluk eleştirilerin odağına yerleşti.