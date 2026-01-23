Beşiktaş'a Abraham'dan rekor bonservis! İngiltere'den Kartal'a bir de Türk geliyor

Beşiktaş'ta kadroda temizlik başladı. Siyah-beyazlı ekip teknik direktör Sergen Yalçın ve sportif direktör Serkan Reçber'in raporu doğrultusunda tam 8 oyuncuyla yollarını ayırdı. Kartal da Tammy Abraham'ın da en geç pazartesi gününe kadar transfer olması bekleniyor.

BU GECE BİTEBİLİR!

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, sol bek ve stoper transferlerini bugün tamamlamak istiyor.

Emmanuel Agbadou için Wolves'ın istediği bonservis bedeli teklif edildi.

Agbadou'nun alternatifi, Fulham forması giyen Issa Diop.

Nuno Tavares için Lazio ile anlaşma sağlandı. Oyuncu, bu akşama kadar cevap verecek.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ta yaşanan ayrılıklar:

Yakup Arda Kılıç (Kiralık)

Mert Günok

Necip Uysal

Gabriel Paulista

Svensson

Jurasek

Rafa Silva

Demir Ege Tıknaz

ABRAHAM'DAN REKOR BONSERVİS...

Beşiktaş ve Aston Villa, Tammy Abraham transferi için 21 Milyon euro bonservis ücreti artı Yasin Özcan karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Yasin Özcan ile de anlaştı. Yasin, Anderlecht ile kiralık sözleşmesini feshettikten sonra Siyah-Beyazlı takıma katılacak.

Kartal Abraham'ın Aston Villa'ya transferinden 21 milyon kazanmayı planlıyor. Bu transfer bittiği an Beşiktaş'ın rekor transferler listesine adını 2.sıraya yazdıracak.

UDUOKHAI DE GİDİYOR!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında 500 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Felix Uduokhai, Beşiktaş'tan ayrılıyor. Almanya Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Ayrıca ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.