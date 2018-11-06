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Beşiktaş'a bir şok da Medel'den

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.11.2018 07:51 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Gary Medel ve Adriano Correia, kritik Genk deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a bir şok da Medel'den

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Teknik Direktör Şenol Güneş, listede yer almayan Atiba’nın da görev yapamayacağı UEFA Avrupa Ligi’nin kader sınavında orta saha kurgusunu değiştirecek. Necip’i defansif özellikleri nedeniyle ilk 11’de düşünen deneyimli hoca, Belçika ekibine karşı Oğuzhan veya Tolgay’a da şans tanıyacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Genk ile perşembe akşamı grubun belki de en kritik maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Adriano ve Gary Medel forma giyemeyecek. UEFA listesine yazılmayan Atiba da zorlu müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş özellikle orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle kadroda mecburi değişiklikler yapacak. Medel, Atiba ve Adriano’nun yokluğu tecrübeli hocayı farklı alternatiflere yöneltecek.

Genk’e karşı Caner’in yanı sıra savunma yönü güçlü olması nedeniyle orta alanda Necip’i ilk 11’de oynatmayı planlayan Güneş, Medipol Başakşehir maçında dinlendirdiği Tolgay ve Oğuzhan’dan da yararlanmayı düşünüyor. Başakşehir karşılaşmasında ikinci yarıda görev verdiği Ljajic’e de Genk deplasmanında şans tanımayı planlayan Güneş’in, Demir Grup Sivasspor’la pazar günü oynanacak lig maçı nedeniyle kadroyu dengeli kullanacağı ifade edildi.

Bu arada Genk maçının kadrosunda yer alamayacak olan Adriano’nun Sivasspor’a karşı forma giymesinin de zor olduğu öğrenildi. Başakşehir maçında sarı kart gören Medel de Sivasspor müsabakası öncesi cezalı duruma düşmüştü. Bu oyuncuların milli arada yoğun tedaviyle iyileşmeleri bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir gary medel genk Beşiktaş

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