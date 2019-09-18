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Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber! İşte maç kadrosu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Kadroda Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.

Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber! İşte maç kadrosu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00’de Narodny Stadyumu’nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak.

Bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, 20 kişilik maç kadrosu da belirledi. Kafilede sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava karşılaşması kadrosu şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir ve Güven Yalçın."

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