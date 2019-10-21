Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan sonra Diaby ve Douglas'tan da kötü haber

Ankaragücü maçında sakatlanan ve Braga ile Galatasaray mücadelelerinde forma giyemeyeceği belirtilen Burak Yılmaz'ın ardından Beşiktaş'a iki kötü haber daha geldi.

BeIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ta sakatlanan Diaby ve Douglas, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Douglas Santos ve Abdoulay Diaby’in son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz’ın, ayak bileği zorlanan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan muayeneleri ve çekilen MR’ları sonucunda, Burak Yılmaz’da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama, Douglas Santos’da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby’nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

