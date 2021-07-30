Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Cenk Tosun'un önümüzdeki sezon da siyah beyazlı takımda oynayacağını söyledi.

"CENK TOSUN DA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Radyospor'a canlı yayın konuğu olan Ateş, "Benim bildiğim kadarıyla başkan Ahmet Nur Çebi, Diego Costa transferi üzerinde duruyor. Diğer taraftan Luuk de Jong da gündemde. İkisinden birisi gelirse, çok iyi bir iş olur. Sergen hoca Costa'yı istiyor. Cen Tosun'un da tekrar Beşiktaş 'a kazandırılacağını düşünüyorum. Sakatlığı var ama ikinci yarıya hazır olur. Fiyatı da Beşiktaş'a uygun hale getirilecek. Cenk Tosun da bizimle birlikte olacak. Aldığım bilgi bu. Everton'dan bütün hakları alınacak. Maliyetleri düşük olacak. Everton bu konuda toleranslı davranıyor" dedi.



