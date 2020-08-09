Beşiktaş'a destek gecesi ''Bırakmam seni''

Beşiktaş'ın başlattığı ‘Bırakmam Seni’ kampanyası için Kanal D'de destek gecesi düzenleniyor. ‘Ödül Senin’ adıyla yayınlanan ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası, Vodafone Park Stadı’nda saat 22.00'de başladı. Organizasyonun sunuculuğunu Beşiktaşlı ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan üstleniyor.

Statta canlı yayın için özel hazırlanan tribünde Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler yer alıyor.

Gecede Yılmaz Erdoğan’ın pek çok sürpriz konuğu olacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi ile sahne alan Erdoğan’ın konukları arasında; Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Ömür Gedik ve Barış Murat Yağcı gibi isimler bulunuyor.

'Ödül Senin' gecesinde 2 adet ev, 4 adet de araba olmak üzere, toplam 1903 adet hediye dağıtılacak.

CANLI BAĞIŞ LİSTESİ

Rahmi Koç: 10 Milyon TL

Beşiktaş Yönetim Kurulu: 5 Milyon TL

Ahmet Nur Çebi: 5 Milyon TL

