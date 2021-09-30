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Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan müjdeli haber

30.09.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ Vida’dan iyi haber geldi. Sakatlığı geçen ve tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan müjdeli haber

Beşiktaş ’ Vida’dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Beşiktaş’ın 11 Eylül’de oynadığı Yeni Malatyaspor maçıda sakatlanan Vida’nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.

Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal’ın tedavilerine devam edildi. (NTV Spor)

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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