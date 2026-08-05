Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten yanıt! Transfer sürecinde flaş gelişme...

Yeni sezon öncesi forvet hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic transferi için bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin kadrosuna katmak adına yoğun çaba harcadığı Sırp santrfor, kulübe kararıyla ilgili son durumunu iletti.

KARAR İÇİN EK SÜRE İSTEDİ

Yaklaşık bir buçuk aydır siyah-beyazlı ekibin transfer gündeminde üst sıralarda yer alan 26 yaşındaki golcünün, nihai kararını açıklamak adına yönetimden bir hafta daha süre talep ettiği belirtildi. Kariyerine öncelikli olarak Avrupa'nın önde gelen liglerinden birinde devam etmeyi planlayan tecrübeli oyuncunun, masadaki diğer seçenekleri de değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

B PLANI HAZIRDA TUTULUYOR

Sırp yıldızdan gelecek habere kilitlenen Beşiktaş yönetimi ise bu süreçte umudunu korumaya devam ediyor. Ancak siyah-beyazlı idareciler, Vlahovic'ten gelebilecek olası olumsuz bir yanıta karşı da tedbiri elden bırakmıyor. Yönetimin, yıldız santrforun kararı doğrultusunda vakit kaybetmeden listedeki alternatif isimlere yönelmek üzere hazırlıklarını tamamladığı aktarıldı.