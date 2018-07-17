SPOR

Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Cristhian Stuani

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.07.2018 08:49 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine her gün yeni bir isim daha giriyor.

Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Cristhian Stuani

Başkan Fikret Orman bir yandan, yöneticiler diğer yandan pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Origi ve Sturridge için Premier Lig'de transfer sezonunun kapanması beklenirken, diğer adaylar arasında adı öne çıkan Munas Dabbur içinde görüşmeler devam ediyor. Bu arada finali Başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir isim için görüşme yaptığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN ADINI KULLANMADAN SOR!

Başkan Orman'ın geçen sezon Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forvet Cristhian Stuani'nin menajeri Delgado ile bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Orman daha önce Britos ve Maxi Oliveira için birer görüşme yaptığı için tarzını bildiği menajerden, Girona ile temas kurmasını 'Beşiktaş adını vermeden' fiyat araştırması yapmasını istedi. Girona'nın 2.5 milyon euro'ya aldığı Stuani için isteyeceği rakam Kartal'ın rotasını değiştirebilir. (FOTOMAÇ)

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)
Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Cristhian Stuani

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Yekta Kurtuluş'tan Mustafa Ceceli'ye: İnsan müsveddesi

Yekta Kurtuluş'tan Mustafa Ceceli'ye: İnsan müsveddesi

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Cristhian Stuani

Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Cristhian Stuani

Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)

Beşiktaş - Reading maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı programı)

Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!

Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!

Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!

Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!

Beşiktaşlı Utku Yuvakuran'a Gazişehir talip oldu!

Beşiktaşlı Utku Yuvakuran'a Gazişehir talip oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.