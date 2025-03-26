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Beşiktaş'a Galatasaray maçı için sahaya çıkmama çağrısı! "Sahaya çıkma Beşiktaş"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2025 17:32
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Süper Lig 29’uncu haftasında 28, 29 ve 31 Mart'ta oynanacak maçların hakemleri belli olurken Ezeli iki rakip Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan maçta Yasin Kol düdük çalacak. TFF'nin bu açıklamasının ardından Beşiktaş eski yöneticisi Hüseyin Yücel, siyah-beyazlılara seslenerek Galatasaray maçına çıkmama fikrini iletti.

Beşiktaş'a Galatasaray maçı için sahaya çıkmama çağrısı! "Sahaya çıkma Beşiktaş"

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi spor gündemini uzun süredir meşgul eden hakem ataması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından Beşiktaş eski yöneticisi Hüseyin Yücel'den jet hızıyla bir karşı açıklama geldi.

SAHAYA ÇIKMAMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

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Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre başkanlık yapan Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın maça çıkmaması için çağrıda bulundu.

İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMASI

"122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.

Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.

Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz.
Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.

Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.
Biz Beşiktaş'ız...
Gerektiğinde hakemi de yeneriz!

Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar.

Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok.

Sahaya çıkma Beşiktaş!"

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Anahtar Kelimeler:
Hakem beşiktaş galatasaray
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