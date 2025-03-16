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  4. Beşiktaş'a, Galatasaray maçı öncesi çok kötü haber! Yıldız isim en az 2 ay yok...

Beşiktaş'a, Galatasaray maçı öncesi çok kötü haber! Yıldız isim en az 2 ay yok...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.03.2025 20:19
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Süper Lig'in 29. haftasında kritik mücadelede lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi moralleri bozan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'a, Galatasaray maçı öncesi çok kötü haber! Yıldız isim en az 2 ay yok...
Felix Uduokhai

Felix Uduokhai

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edildiğini açıkladı.

EN AZ 2 AY YOK

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Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

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"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai'nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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