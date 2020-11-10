Beşiktaş'a Kevin N'Koudou müjdesi...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou, sahadaki performansıyla değil sakatlıklarıyla konuşulur olmuştu.
Arka adalesindeki problem nedeniyle ligde henüz hiç forma giyemeyen yıldız oyuncunun Milli ara sonuna kadar sakatlığını tamamen atlatacağı öğrenildi.
25 yaşındaki oyuncunun, Başakşehir karşısında 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde ise hazır olması halinde Fransız kanadı ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi. Başarılı oyuncunun da hazırlıklarını bu yönde yapacağı gelen haberler arasında.
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