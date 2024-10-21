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Beşiktaş'a Mert Günok'tan kötü haber! Lyon ve Galatasaray derbisininde yok

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 18:36
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Beşiktaş'a Mert Günok'tan kötü haber geldi. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Tümosan Konyaspor maçında sakatlanan Milli filebekçisi hakkında sağlık durumu bildirisi yayınladı.

Beşiktaş'a Mert Günok'tan kötü haber! Lyon ve Galatasaray derbisininde yok
Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Koynaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sakatlanan milli file bekçi Mert Günok hakkında siyah - beyazlı kulüpten sağlık durumu hakkında açıklama yayımlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Mert Günok beşiktaş
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