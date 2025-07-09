Beşiktaş'a olan aşkından herkesi reddetti! Orkun Kökçü adım adım Kartal oluyor...

Orkun Kökçü için konuşulan rakam ise Beşiktaş açısından tarihi bir rakam olacak. 2 günlük görüşmelerin sonunda, içinde zorunlu satın alması 30 milyon Euro'yu bulan, 1 yılı kiralık 5 yıllık sözleşme üzerinde yoğunlaşıldığı öğrenildi. Bu transferin en geç önümüzdeki haftaya kadar neticelendirilmesi hedefleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'a transfer olmayı isteyen Orkun Kökçü'nün; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanında Liverpool'u da reddettiği öğrenildi.

YÜKSEK İHTİMAL CUMA GÜNÜ

Benfica yönetimi, Beşiktaş'a gönderdiği mesajda cuma gününe kadar sözleşme kağıtlarının gönderileceğini ifade etti. Siyah-beyazlılar yüksek ihtimalle cuma günü Orkun Kökçü transferini resmen duyuracak.

KAMPTA TEMPO YÜKSELİYOR

Beşiktaş kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürürken, tempo da her geçen gün yükseliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kondisyon ve taktik idmanları bir arada yapıyor. Kampın 6'ncı gününde gerçekleştirilen sabah idmanı kondisyon ve streching hareketleriyle başladı. Yaklaşık 20 dakikalık tempodan sonra taktik çalışmaya geçen siyah beyazlılar, iki bölüm halinde hücum organizasyonu çalışıp, çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Avusturya kampının ilk hazırlık maçını yarın TSİ 20.00'de St. Pölten ile yapacak.