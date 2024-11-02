Beşiktaş'a öyle bir gol attı ki... Kendisi bile inanamadı! Herkes dondu kaldı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, konuk ekipte Claudio Winck'in kaydettiği gol maça damgasını vurdu.
Karşılaşmada dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde sol tarafta topla buluşan Arthur Masuaku, açtığı ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. Siyah - beyazlıları bu golle birlikte soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Mücadelede dakikalar 54'ü gösterdiğinde ceza sahasında topla buluşan Kasımpaşalı Claudio Winck, jeneriklik bir gole imzasını attı. Maçı 1-1'e getiren Brezilyalı futbolcu, akılalmaz bir gol kaydetti. Aynı zamanda bu harika golle birlikte ligdeki ikinci golünü attı.