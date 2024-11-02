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Beşiktaş'a öyle bir gol attı ki... Kendisi bile inanamadı! Herkes dondu kaldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.11.2024 20:32
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Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a kaybederek zirve yarışında ağır darbe alan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarının sonlarında bulduğu gol ile devre arasına 1-0 önde giren siyah - beyazlılar, karşılaşmanın 54. dakikasında kalesinde sahalarda ender görülen bir gol gördü.

Beşiktaş'a öyle bir gol attı ki... Kendisi bile inanamadı! Herkes dondu kaldı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, konuk ekipte Claudio Winck'in kaydettiği gol maça damgasını vurdu.

İLK YARI BİTERKEN ÖNE GEÇTİ

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Karşılaşmada dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde sol tarafta topla buluşan Arthur Masuaku, açtığı ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. Siyah - beyazlıları bu golle birlikte soyunma odasına 1-0 önde girdi.

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN BİR GOL

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Mücadelede dakikalar 54'ü gösterdiğinde ceza sahasında topla buluşan Kasımpaşalı Claudio Winck, jeneriklik bir gole imzasını attı. Maçı 1-1'e getiren Brezilyalı futbolcu, akılalmaz bir gol kaydetti. Aynı zamanda bu harika golle birlikte ligdeki ikinci golünü attı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa beşiktaş
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