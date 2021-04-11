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Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

11.04.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan 23 yaşındaki futbolcu Salih Özcan ile temasa geçtiği iddia edildi. İspanyol basını, Köln'de oynayan ismin transferinde siyah-beyazlı kulübün büyük kat ettiğini belirtti.

Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlar atan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Transferde hedef Köln forması giyen Salih Özcan. Öte yandan İspanyol basını ise, siyah-beyazlıların transferde büyük yol kat ettiğini yazdı.

(Ttodofichajes) internet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere.

Taraftarların büyük ölçüde anlaştığı ve gurbetçi futbolcunun önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giymek için gün saydığı ifade edildi.


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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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