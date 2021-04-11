Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlar atan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Transferde hedef Köln forması giyen Salih Özcan. Öte yandan İspanyol basını ise, siyah-beyazlıların transferde büyük yol kat ettiğini yazdı.

(Ttodofichajes) internet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere.

Taraftarların büyük ölçüde anlaştığı ve gurbetçi futbolcunun önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giymek için gün saydığı ifade edildi.



