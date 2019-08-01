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Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.08.2019 08:53 | Son Güncelleme

Sözleşmesi elinde bulunan Martin Skrtel, Stoke City'nin radarına girdi. İngiliz ekibi, Skrtel'i transfer ederse Bruno Martins Indi'yi Beşiktaş'a gönderecek.

Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

İngiltere ekibi Stoke City, Leicester’a karşı oynanan mücadele sakatlanan Shawcross’un sakatlanmasının ardından gözünü Martin Skrtel’a dikti. Stoke City bu transferi gerçekleştirebilirse Bruno Martind Indi’ye Beşiktaş’a gitme izni çıkabilir. İşte detaylar…

İngiliz Stoke Sentinel sitesinin haberine göre Stoke City'nin listesinin ilk sırasında Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyen Martin Skrtel bulunuyor. Ryan Shawcross'un bir yıl sonra dönecek olması nedeniyle kısa süreli sözleşme isteyen Stoke'un 34 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği belirtildi.

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Öte yandan, Beşiktaş rahat bir nefes alacak. Stoke City’nin Skrtel transferini bitirmesi halinde, Bruno Martins Indi’nin takımdan ayrılmasına izin vereceği iddia edildi. Bu sonuçla Hollandalı savunma oyuncusu siyah beyazlı formayı giyecek. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme için 'indirim yap' çağrısını kabul etmeyen Slovak defans futbolcusu ile Stoke City'nin dışında Olympiakos'un da ilgisi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş skrtel Spor Toto Süper Lig stoke city İngiltere Premier Lig Bruno Martins Indi

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