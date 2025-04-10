Beşiktaş'a süper gol kralı geliyor! Golleriyle kartalı yüksekten uçuracak

Sezon içerisinde birçok kez teknik direktörün dışında başkanını da değiştiren Beşiktaş'ta gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro planlaması yapılıyor.

İLK HEDEF FORVET

Süper Lig'de yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapması beklenen Beşiktaş arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar için birçok isim gündeme gelirken Alman basınından Bild'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Jagiellonia Bialystok forması giyen Afimico Pululu'yla ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde de 26 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği ve sezon sonunda yeni bir hamle yapılacağı ifade edildi. Pululu'yla ilgilenen takımlar arasında Wolfsburg ve Monaco'nun da olduğu aktarıldı.

GOL KRALI

Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları öncesinde Pululu, kaydettiği 8 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Jagiellonia Bialystok, Konferans Ligi çeyrek finalinde Real Betis'le karşı karşıya gelecek. Jagiellonia Bialystok'a 2023/24 sezonunun başında imza atan 26 yaşındaki golcü, 5 milyon euro ile Polonya Ligi'nin en değerli oyuncusu konumunda. Bu sezon 44 maça çıkan Pululu, 18 gol ve 4 asist kaydetti. Basel altyapısından yetişen Pululu daha önce Neuchatel Xamax ve Greuther Fürth formalarını da giymişti.