Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber! Ersin Destanoğlu'nun cezası onaylandı

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından onaylandı.
Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'yle oynanacak derbi maçını da kaçıracak.
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