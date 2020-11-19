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Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber! Ersin Destanoğlu'nun cezası onaylandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.11.2020 17:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezası için açıklama geldi.

Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber! Ersin Destanoğlu'nun cezası onaylandı

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından onaylandı.

Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'yle oynanacak derbi maçını da kaçıracak.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
pardon yıldızmı ,??
hangi yıldız Ersin ne zamandır yıldız olmuş!!
Kalecinin yokluğunda yıldız olmuş normal bence????????????
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