Beşiktaş'a teklif edilen Vitor Pereira Brezilya'da gündemde! "4 yıllık sevgilimi bırakır onunla kaçarım"

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile yollarının ayrılması sonrası Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın yolunu tutan 54 yaşındaki teknik adam Vitor Pereira Brezilya'da gündemde...

Sözleşmesi Aralık 2022'de bitecek olan Portekizli teknik adam için Kulüp başkanı Duilio Monteiro Alves, sözleşme uzatmak istediklerini dile getirken ve, "Corinthians, Vitor'un kalmasını istiyor. O da bunu biliyor. Acele etmeden oturup onunla konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Pereira'nın ise Corinthians ile yeni sözleşme konusunda kararsız olduğu ifade edilirken, 54 yaşındaki teknik adamın kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ülkesi Portekiz'den çıkamadığı, bu nedenle Pereira'nın Brezilya'da kalması durumunda ailesiyle çok az vakit geçireceği kaydedildi.

MENAJERLER VITOR PEREIRA'YI BEŞİKTAŞ'A TEKLİF ETTİ

Yoğun fikstür sebebiyle Brezilya'daki eşyalarını artık yavaş yavaş toplayan Vitor Pereira'nın bazı menajerler aracılığıyla Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'a teklif edildiği Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Pereira'ya kapılarını kapatmadığı öğrenildi.

EN SEKSİ ERKEK...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Brezilya'da kadınlar arasında yapılan anket sonucu 2022 yılının en seksi erkeği seçildi. Gerçekleştirilen anket sonucu Vitor Pereira, Brezilya'da 2022 yılının en seksi erkeği seçildi. Anket sonuçlarının açıklandığı TV kanalının güzel sunucusu Livia Nepomuceno, Pereira için "Şu ana bana 'Gel' dese 4 yıllık sevgilimi bırakır Vitor'la kaçarım" ifadelerini kullandı.





