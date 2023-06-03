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Beşiktaş'a transfer yasağı şoku! 45 gün içinde ödeme yapılması gerekiyor...

03.06.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alex Teixeira, gecikmiş alacakları sebebiyle Beşiktaş’a karşı FIFA nezdinde açtığı davayı kazandı. FIFA, Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya 45 gün içerisinde 407 bin euro ödemesine aksi takdirde transfer yasağı getirilebileceğine karar verdi.

Beşiktaş'a transfer yasağı şoku! 45 gün içinde ödeme yapılması gerekiyor...

Alex Teixeira, gecikmiş alacakları sebebiyle Beşiktaş’a karşı FIFA nezdinde açtığı davayı kazandı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın Alex Teixeira’ya 407 bin euro ödenmesine ve 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verildiğini açıkladı.

TAZMİNAT KONUSUNDA ANLAŞILMIŞTI

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4 Temmuz 2022'de Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, siyah-beyazlı ekip ile tazminat konusunda anlaşmıştı. Beşiktaş, Teixeira'ya 15 Temmuz'a kadar 280 bin euro, ardından 4 ay boyunca 92.500 euro ödeme yapacaktı. Beşiktaş ilk ödemeyi yaparken, kalan 4 aylık toplam 370 bin euro ödemeyi yapmadı ve bu cezayı aldı.

45 GÜN SÜRE VAR

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FIFA, Beşiktaş'ın son 2 yıl içerisinde ikinci kez ihlalde bulunduğu için kınanmasına karar verdi ve 45 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda transfer yasağı getirilebileceğini iletti.


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