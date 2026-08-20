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Beşiktaş'a transferde kötü haber! 50 milyon Euro'yu bile reddettiler

Beşiktaş'ın kanat transferi için gündemine aldığı Antony konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Real Betis'in Brezilyalı oyuncu için gelen teklifleri geri çevirdiği belirtilirken, siyah-beyazlıların transferden vazgeçme ihtimali güçlendi.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! 50 milyon Euro'yu bile reddettiler
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ın kanat transferi için gündemine aldığı Antony konusunda siyah-beyazlıların planlarını zorlaştıran bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamadığı ve transferden vazgeçme ihtimalinin ortaya çıktığı belirtildi.

İspanyol temsilcisi Real Betis'in Antony için gelen tekliflere sıcak bakmadığı ve oyuncunun ayrılığına izin vermeye yanaşmadığı aktarıldı.

50 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Beşiktaş a transferde kötü haber! 50 milyon Euro yu bile reddettiler 1

Real Betis'in Brezilyalı yıldız konusunda ne kadar kararlı olduğu, daha önce yaşanan bir gelişmeyle de ortaya çıktı. İspanyol kulübünün Antony için yapılan 50 milyon euroluk teklifi dahi geri çevirdiği ifade edildi. Bu tavır, Beşiktaş'ın transfer girişimini de önemli ölçüde zora soktu.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇEBİLİR

Beşiktaş a transferde kötü haber! 50 milyon Euro yu bile reddettiler 2

Real Betis'in tutumunu değiştirmemesi halinde Beşiktaş'ın Antony transferi için yeni bir yol arayacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların, mevcut şartlarda Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmasının oldukça güç olduğu ve bu nedenle transferden tamamen vazgeçebileceği öne sürüldü.

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