Beşiktaş'a transferde kötü haber! 50 milyon Euro'yu bile reddettiler

Beşiktaş'ın kanat transferi için gündemine aldığı Antony konusunda siyah-beyazlıların planlarını zorlaştıran bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamadığı ve transferden vazgeçme ihtimalinin ortaya çıktığı belirtildi.

İspanyol temsilcisi Real Betis'in Antony için gelen tekliflere sıcak bakmadığı ve oyuncunun ayrılığına izin vermeye yanaşmadığı aktarıldı.

50 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Real Betis'in Brezilyalı yıldız konusunda ne kadar kararlı olduğu, daha önce yaşanan bir gelişmeyle de ortaya çıktı. İspanyol kulübünün Antony için yapılan 50 milyon euroluk teklifi dahi geri çevirdiği ifade edildi. Bu tavır, Beşiktaş'ın transfer girişimini de önemli ölçüde zora soktu.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇEBİLİR

Real Betis'in tutumunu değiştirmemesi halinde Beşiktaş'ın Antony transferi için yeni bir yol arayacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların, mevcut şartlarda Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmasının oldukça güç olduğu ve bu nedenle transferden tamamen vazgeçebileceği öne sürüldü.