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Beşiktaş'a transferde kötü haber! Teklif reddedildi, o isim iptal

Beşiktaş'ın Nicolas Raskin transferinde beklenen sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlıların Rangers'a yüksek kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren teklif sunduğu ancak İskoç ekibinin öneriyi reddettiği öğrenildi. Böylece transfer ihtimali de sona erdi.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Teklif reddedildi, o isim iptal
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nicolas Raskin konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, Rangers forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu için yaptığı girişimden sonuç çıkmadı.

YAPILAN TEKLİF REDDEDİLDİ

Beşiktaş a transferde kötü haber! Teklif reddedildi, o isim iptal 1

Sky Sports Scotland'ın özel haberine göre Beşiktaş, Nicolas Raskin'i kadrosuna katmak amacıyla Rangers'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlıların teklifinde yüksek bir kiralama bedelinin yanı sıra sezon sonunda devreye girecek satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Ancak İskoç kulübü, Beşiktaş tarafından sunulan bu öneriyi kabul etmedi. Rangers'ın olumsuz yanıtının ardından transfer görüşmelerinin ilerlemesi mümkün olmadı.

RASKİN DEFTERİ KAPANDI

Beşiktaş a transferde kötü haber! Teklif reddedildi, o isim iptal 2

Yaşanan son gelişmeyle birlikte Nicolas Raskin'in Beşiktaş'a transfer edilme ihtimali de ortadan kalktı. Siyah-beyazlı yönetimin, Belçikalı futbolcuyla ilgili planının bu gelişmenin ardından değişmesi bekleniyor.

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